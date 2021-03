Maltempo, pioggia e neve al Centro Italia: punte di 80mm nel Lazio, nevicata inaspettata a L’Aquila e Sulmona [FOTO]

Imperversa il maltempo sull’Italia: forti piogge stanno colpendo le Regioni del Centro, in particolare il Lazio meridionale, mentre la neve è arrivata a sorprendere anche L’Aquila e provincia, imbiancando il capoluogo abruzzese ma anche Sulmona, fino a 400 metri di altitudine, molto più in basso rispetto alle previsioni meteo. La neve è caduta abbondante sull’Appennino di Rieti. Forti disagi lungo il litorale centro-meridionale del Lazio a causa delle forti piogge: allagamenti nella frazione di Borgo Vodice a Sabaudia e a Nettuno.

Tra i dati pluviometrici, segnaliamo: 78mm a Lariano, 70mm a Priverno, 64mm a Castellonorato, 56mm a Latina, 52mm a Ceccano, 50mm a Frosinone, 48mm ad Arnara, 46mm a Roma, Pescara, Marino, 45mm a Terracina, 41mm a San Salvo, 37mm a Isola del Liri, 36mm a Pomezia.

Si registrano -2°C alla Majelletta, 0°C a Bagnolo, +1°C a L’Aquila, Avezzano.

Circa 25-30cm di neve fresca sono caduti a Terminillo (vedi foto della gallery scorrevole in alto). In Val Pescara, sono caduti 5cm di neve, ma la situazione va migliorando. “Le previsioni davano deboli nevicate ad alta quota, quindi nessuna allerta lasciava presagire questa precipitazione“, ha detto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Prima delle ore 9, sono usciti nove mezzi del comune e undici privati per liberare le strade della città capoluogo dalla neve che si va accumulando. La nevicata sta imbiancando anche diverse località della provincia aquilana e non mancano i problemi sulle strade. “Purtroppo la concomitanza con gli orari di punta del traffico mattutino sta creando molti problemi e disagi alla popolazione – spiega il primo cittadino del capoluogo di regione – Stiamo cercando di ripristinare una condizione più agevole. Intanto, l’Enel ci ha comunicato che il maltempo ha causato alcuni guasti. Si stanno eseguendo le prime operazioni di ispezione e selezione“.

A Pescara e sulla costa piove molto, così come nel Teramano, e anche in provincia di Chieti piove da due giorni. Qualche problema per i pendolari sull’autostrada Teramo-L’Aquila. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine della diretta meteo: