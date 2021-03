Maltempo: rischio valanghe nell’Aquilano nelle prossime 24-48 ore

Le precipitazioni nevose anche a bassa quota che stanno interessando in queste ore il quadrante dell’Appennino Centrale potrebbero causare situazioni di potenziale pericolo valanghe nell’Aquilano, causa consistenza del manto che risulta particolarmente pesante e bagnato. Nelle prossime 24/48 ore si potrebbero verificare distacchi sui versanti particolarmente acclivi e su quelli piu’ esposti.

I Carabinieri forestali consigliano, pertanto, prima di organizzare eventuali escursioni in zone montane, anche di sci alpinismo, di consultare i Bollettini Meteomont, disponibili on line all’indirizzo meteomont.carabinieri.it, di valutare sempre le condizioni meteorologiche e le difficolta’ del percorso che si intende intraprendere, di dotarsi degli apparati di sicurezza (in particolare l’Artva, la pala e la sonda) e di dare indicazioni precise sull’itinerario che si intende affrontare a parenti e amici prima della partenza. Sono attualmente in corso i rilievi itineranti da parte degli Esperti neve e valanghe dell’Arma per monitorare la situazione.