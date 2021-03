Maltempo Lazio: allagamenti e alberi caduti a Roma, incidenti a Latina, auto intrappolata in sottopasso a Fiumicino [FOTO]

A partire dalla serata di ieri, finora sono stati oltre 50 gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta su Roma: per allagamenti si sono rese necessarie chiusure e deviazioni del traffico in via Laurentina, via Aurelia, via C. Colombo alt. via di Mezzocamino, Circonvallazione Tiburtina e via della Maglianella. In alcuni casi gli agenti sono dovuti intervenire per la messa in sicurezza delle aree a causa della caduta di alberi o rami in via Pio Spezi, Corso Trieste e Via della Giustiniana. Prosegue l’attività di monitoraggio da parte delle pattuglie, per verificare le principali criticità in vista delle condizioni meteo avverse previste nel corso della giornata.

A causa del maltempo e dei conseguenti allagamenti, un’automobile è rimasta intrappolata questa mattina in via della Muratella, all’altezza del civico 535, a Fiumicino.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a tirare fuori la vettura. L’area è stata messa in sicurezza e non si sono registrati feriti.

Forti disagi per il maltempo anche in provincia di Latina: la pioggia battente ha messo in crisi la viabilità a causa di numerosi allagamenti sulle principali arterie del territorio, tra queste anche la via Pontina dove sono segnalati molti disagi per gli automobilisti causati dalle buche e dal manto stradale per i fenomeni di aquaplaning.

