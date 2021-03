Maltempo Sicilia, forte vento a Palermo: alberi e pali sulle auto [FOTO]

Il forte vento ha provocato danni nella notte a Palermo, abbattendo alberi e pali della luce che sono finiti sulle auto in sosta in via Brigata Aosta e in via Cristoforo Colombo. Alberi caduti sotto la spinta del vento in via Sciuti e nella zona di via Liberta’. Parte di un balcone e’ caduto in via Lancia di Brolo. I vigili del fuoco del comando provinciale sono stati impegnati per diverse ore per dare soccorso ai residenti e per rimettere le zone in sicurezza. Diverse le chiamate arrivate alla centrale operativa. Alcuni interventi di verifica sono in corso questa mattina.

Oggi le raffiche di vento a Palermo e Catania superano i 50km/h.

