Maltempo, temporali in Calabria e Sicilia: freddo e neve a bassa quota, inizia una notte da lupi

Forti temporali stanno colpendo Calabria e Sicilia, con temperature basse e neve a bassa quota come se fossimo in pieno inverno, mentre in realtà mancano pochi giorni alla primavera. I temporali più forti al momento sono concentrati sui Peloritani nel Messinese, e sulle coste tirreniche reggine, sulla Costa Viola e sulla Piana di Gioia Tauro.

Tra Nebrodi ed Etna, la neve si è spinta fino ai 1.000 metri di quota, imbiancando località come Floresta e Troina.

In questo momento, nella Sicilia orientale, ci sono: -3°C a Cesarò Monte Soro, -1°C a Caronia, 0°C a Montalbano Elicona, +3°C ad Antillo, +4°C a San Pier Niceto.

Responsabile di queste condizioni è l’impulso freddo che oggi ha portato neve fino a quote basse al Centro-Sud e temperature in calo.

