Maltempo, temporali, grandine e trombe marine al Centro-Sud: neve a bassa quota [FOTO e VIDEO]

Il secondo impulso di aria fredda in atto sull’Italia ha portato la neve in Sicilia, ma anche in Abruzzo, dove si è spinta fino a quote basse. Ma il maltempo non finisce qui: nel pomeriggio, diversi temporali hanno colpito le coste adriatiche, dove sono apparse alcune trombe marine, mentre la grandine ha imbiancato la spiaggia di Porto Empedocle, nell’Agrigentino. Temporale e grandine anche a Cagliari. Nelle foto della gallery scorrevole in alto e nei video in fondo all’articolo, le immagini più importanti del maltempo che oggi ha colpito il Centro-Sud.

In Abruzzo, la neve si è spinta fino a 200-300 metri ma mediamente la quota è di 600-800m: accumuli anche di 10-15cm.

Temporali e piogge anche in Sicilia, dove si registrano: 31mm a Monreale, 23mm a Tripi, 21mm a Bagheria e Brolo.

