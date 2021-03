Maltempo Toscana: a gennaio 107% di pioggia in più rispetto alla media degli ultimi 10 anni

Nel mese gennaio 2021 in Toscana è caduto circa il 107% di pioggia in più rispetto alla media dello stesso mese degli ultimi 10 anni. L’area più colpita è stata quella della Toscana settentrionale, con particolare riferimento ai bacini del Serchio e alla Toscana nord, dove le cumulate di pioggia hanno raggiunto anche i 600/700 mm, su una media di 90mm. L’area del Serchio è stata anche quella maggiormente interessata da frane, in particolare sulla rete viaria secondaria.

Sono i dati principali che emergono dal report relativo agli eventi e ai dissesti avvenuti nella porzione toscana del distretto dell’Autorità di bacino dell’Appennino settentrionale a gennaio 2021: il distretto interessa principalmente tre regioni, Toscana, Liguria e Umbria, ma i territori toscani ne costituiscono la stragrande maggioranza: l’84% del distretto è compreso in questa regione. Gli elementi a rischio maggiormente colpiti sono state le infrastrutture viarie. In particolare, nell’alta valle del Serchio si sono registrati numerosi dissesti che hanno colpito la rete viaria secondaria.