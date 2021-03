Maltempo Toscana, forte mareggiata a Marina di Pisa: disagi e allagamenti

I forti venti in atto stanno provocando un’intensa mareggiata a Marina di Pisa, in Toscana, che sta portando sassi per strada e che ha anche allagato alcune strade della frazione balneare. Il fenomeno degli allagamenti e i ciottoli scaraventati dalla forza del mare agitato sulla strada si verifica spesso in caso di mareggiate e da tempo il Comune chiede alla Regione Toscana, che ne ha la competenza, un intervento risolutivo sulle scogliere frangiflutti.

“Oggi non e’ una buona domenica per la nostra citta’. Marina di Pisa e’ stata colpita, nuovamente, da un’intensa mareggiata che ha scagliato migliaia di sassi nella carreggiata della via Litoranea, danneggiando tutte le attivita’ commerciali e le abitazioni limitrofe“, ha denunciato, con un post su Facebook, il deputato della Lega e segretario cittadino del Carroccio, Edoardo Ziello, aggiungendo che il sindaco Michele Conti “ha gia’ attivato la macchina dei servizi per far tornare la zona” alla normalita’ “ma la Regione Toscana deve accelerare i lavori sulle dighe frangiflutti perche’ questo scempio non e’ piu’ tollerabile”. Il sindaco si e’ recato stamani sul posto per effettuare un sopralluogo insieme ai tecnici della protezione civile e alla polizia municipale.