Maltempo Turchia, grandine come uova e un grosso tornado seminano distruzione nella regione di Yozgat: danni e feriti [FOTO e VIDEO]

Forti condizioni di maltempo si sono verificate oggi in Turchia, provocando danni e feriti. In particolare, è stata colpita la regione di Yozgat, nell’Anatolia centrale, dove si è formato un grosso tornado e grandine grande come uova.

Il tornado ha colpito le comunità del distretto di Sorgun, abbattendo pali dell’elettricità e rami degli alberi, mentre molti tetti sono stati divelti (vedi video in fondo all’articolo). Registrati blackout. Momenti di paura tra i cittadini che si sono ritrovati davanti al grande vortice. “Pensavamo che avrebbe demolito la casa”, ha dichiarato Cansever Yıldız, 63 anni, residente a Emirler, aggiungendo che il tornado ha causato un disastro in pochi secondi. “Ci siamo aggrappati alla porta con mia moglie, abbiamo pensato che avrebbe demolito la casa. Ha abbattuto gli alberi. I vicini hanno molti danni. Tutto è successo in un istante. Non abbiamo perdite di vite“, ha affermato.

Ma non è finita qui. Oltre al tornado, la regione di Yozgat è stata colpita da piogge torrenziali e grandine. Oltre ad aver causato danni ad automobili, tetti e sistemi di riscaldamento dell’acqua, la grandine è responsabile del ferimento di un uomo. Mustafa Özipek era uscito di casa per proteggere la sua auto, ma non è riuscito a sottrarsi alla violenza della grandine, grande come uova (vedi foto della gallery scorrevole in alto). I grossi pezzi di ghiaccio hanno ferito Özipek alla testa: l’uomo è stato poi portato in ospedale con l’aiuto dei cittadini.

Özipek ha raccontato: “Per la prima volta nella mia vita, ho incontrato grandine di questa portata. All’inizio ho pensato che la grandine che mi cadeva sulla testa fosse un sasso. All’improvviso ho sentito un ronzio nelle orecchie mentre mi scorreva sangue dalla testa. Sto bene adesso. Ho 51 anni, non ho mai visto una simile grandine in vita mia”.