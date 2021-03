Maltempo Umbria, crollano le temperature e torna la neve a Castelluccio di Norcia: manto bianco e minima di -5°C [FOTO]

In questo colpo di coda dell’inverno la neve è tornata a imbiancare i monti della Sardegna e anche le vette piu’ alte dell’Appennino umbro-marchigiano, ricoprendo di bianco anche Castelluccio di Norcia (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Nel weekend, le temperature sono crollate in tutta la regione e un’intensa nevicata ha interessato i monti Sibillini a partire dai mille metri di quota.

Castelluccio e’ di nuovo coperta da un manto bianco, dopo che tra gennaio e febbraio e’ stata per settimane sotto anche un metro di neve. Oggi, lunedì 15 marzo, la stazione di rilevazione delle temperature del Centro funzionale della Protezione civile regionale ha registrato una minima di -5°C a Castelluccio. Minime di -3°C a Fontignano, -2°C a Fabro, -1°C a Orvieto, Gualdo Tadino, 0°C a Castiglione del Lago.

Oggi il tempo e’ in netto miglioramento e non sono previsti fenomeno piovosi o nevosi nemmeno per le prossime 24-36 ore. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: