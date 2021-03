Maltempo USA, Alabama devastato dai tornado: scie di distruzione lunghe km, almeno 5 morti e numerosi feriti [FOTO e VIDEO]

Il National Weather Service ha confermato che l’Alabama è stato colpito da ben 8 possibili tornado in una giornata di violento maltempo che ha provocato la morte di almeno 5 persone. Il meteorologo John De Block ha spiegato che il radar ha indicato che un tornado si è originato nel sud-ovest dell’Alabama e si è lasciato dietro una scia di distruzione di 160 km, rimanendo a terra per oltre un’ora, un altro ha distrutto alcune case nella contea di Shelby vicino a Birmingham, ed un altro ancora avrebbe provocato 5 morti nella contea di Calhoun, nell’Alabama orientale. Anche in Mississippi è stato segnalato un decesso legato al maltempo.

Giovedì una serie di tornado mortali ha imperversato attraverso l’Alabama, abbattendo alberi, demolendo case e provocando interruzioni di corrente che hanno colpito migliaia di persone, parte di un’ampia ondata di maltempo che ha investito il profondo sud. Sono stati segnalati, oltre ad almeno 5 decessi, anche un numero imprecisato di feriti.

I decessi si sono registrati nella contea di Calhoun, nella parte orientale dello Stato, dove uno dei molteplici vortici è scaturito da una supercella che in seguito si è spostata in Georgia, ha riferito John De Block, meteorologo del National Weather Service.

Mentre l’Alabama stava affrontando la violenta ondata di maltempo, i meteorologi hanno avvertito sulla possibilità di pericolosi temporali, alluvioni lampo e tornado dal Mississippi orientale alla Georgia occidentale e verso nord nel Tennessee e nel Kentucky. Allerte per alluvioni lampo sono state estese all’area occidentale della Carolina del Nord e del Sud. Il governatore dell’Alabama Kay Ivey ha emesso una dichiarazione di emergenza per 46 contee.