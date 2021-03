Maltempo, weekend dell’Equinozio senza Primavera: bufere di neve al Sud, è il colpo di coda dell’inverno

Imperversa il maltempo al Centro/Sud nel weekend dell’Equinozio di Primavera: è iniziato il colpo di coda dell’inverno che si intensificherà ulteriormente nei prossimi giorni con il picco freddo di Martedì 23 Marzo, quando le temperature piomberanno di gran lunga sotto le medie del periodo e la neve scenderà fin quasi sulle coste dell’Adriatico centrale e meridionale, tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Il freddo si intensificherà già da domani, Domenica 21 Marzo, in tutt’Italia con gelate notturne fin in pianura Padana, dove però il tempo rimarrà stabile e soleggiato e quindi nelle ore diurne le temperature risaliranno sempre su valori miti e gradevoli. Al contrario, al Sud continuerà il maltempo: oggi Bari non ha superato i +8°C di temperatura massima e la colonnina di mercurio diminuirà ulteriormente nelle prossime ore. Freddo anche in Sicilia, dove sia Palermo che Catania non hanno superato i +13°C di massima giornaliera.

La neve cade copiosa tra Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria: a Potenza la coltre bianca ha raggiunto i 20cm e i fiocchi hanno raggiunto i 600–700 metri di altitudine, ma domani si verificheranno nevicate ancor più abbondanti tra Basilicata e Calabria, oltre che su tutta la dorsale orientale dell’Appennino dalla Romagna al Molise. La quota neve è più alta all’estremo Sud, tra Calabria meridionale e Sicilia (oggi piove fino ai 1.600 metri di quota) a causa di un provvisorio richiamo caldo determinato dal passaggio del ciclone proveniente dal nord Africa proprio sulla Sicilia:

Le temperature, però, diminuiranno sensibilmente anche all’estremo Sud già domani, Domenica 21 Marzo, e dal pomeriggio-sera la neve scenderà a bassa quota anche su Serre, Aspromonte, Peloritani, Nebrodi, Etna e Madonie, dove poi continuerà a nevicare anche Lunedì 22 e Martedì 23, il giorno più freddo:

Da Mercoledì 24, invece, tornerà l’Anticiclone: le temperature risaliranno in modo lento e graduale verso un lungo periodo mite e soleggiato negli ultimi giorni del mese di Marzo. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: