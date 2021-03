Il Mar Mediterraneo, l’Oceano Atlantico, la Spagna e l’Africa: lo Stretto di Gibilterra visto dallo Spazio [FOTO]

Lo Stretto di Gibilterra è rappresentato in un’eccezionale immagine a falsi-colori ripresa dalla missione Copernicus Sentinel-2: collega il Mar Mediterraneo con l’Oceano Atlantico e separa la zona più meridionale della Spagna da quella più settentrionale dell’Africa. Il canale è lungo 58 km e si stringe a 13 km di larghezza tra Point Marroquí (Spagna) e Point Cires (Marocco). Navi e traghetti si possono vedere in navigazione attraverso lo stretto lungo e mentre passano tra i due continenti.

Questa immagine a falsi-colori, acquisita il 28 ottobre 2020, è stata elaborata in modo tale da includere il canale dell’infrarosso vicino. Questo tipo di combinazione di bande di Copernicus Sentinel-2 è più comunemente utilizzata per valutare la densità e lo stato di salute delle piante, in quanto le piante riflettono la luce verde e dell’infrarosso-vicino, mentre assorbono il rosso. Dal momento che riflettono di più le frequenze dell’infrarosso-vicino che il verde, i territori densamente ricoperti di piante appaiono di colore rosso acceso.

Corpi d’acqua, come il Mar Mediterraneo e l’Oceano Atlantico, appaiono in blu scuro o in nero, mentre le acque torbide, come ad esempio quelle visibili lungo la costa spagnola nella zona in alto a sinistra dell’immagine, appaiono nei colori ciano o azzurro. Questo è dovuto molto probabilmente alle acque cariche di sedimento che scorrono dai fiumi verso il mare. I bacini idrici interni, come la riserva idrica Barbate visibile in alto nell’immagine, si possono individuare in diverse tonalità di azzurro, a causa della loro torbidità.

Diverse importanti città sono visibili in grigio nell’immagine. Tra queste, Tangeri, il porto e la città principali del nord del Marocco, che si trova ad appena 27 km dalla punta più meridionale della Spagna. Tétouan si trova lungo la valle Martil ed è riconoscibile in basso a destra nell’immagine. Dal 1997, la sua medina è un Sito UNESCO Patromonio dell’Umanità.

All’estremità meridionale della Penisola Iberica, si riconosce la baia di Gibilterra. Il litorale è densamente popolato e la costa è divisa, da ovest a est, tra le municipalità spagnole di Algeciras, Los Barrios, San Roque, Línea de la Concepción e il Territorio d’Oltremare del Regno Unito di Gibilterra.