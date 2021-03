Dopo un lunghissimo anticiclone sull’Europa che ha garantito un lungo periodo di alta pressione, gli effetti di queste condizioni si fanno sentire anche sul mare. Lo dimostrano le immagini che arrivano dalla Grecia, dove il mare si è ritirato notevolmente rispetto al suo livello abituale. Qualche giorno fa, la stessa sorte era toccata a Venezia, dove la marea aveva registrato 48cm sotto il medio mare e i canali minori si trovavano a secco.

Nella gallery scorrevole in alto, le immagini da Lagonisi, in Attica, mostrano diversi metri di spiaggia, prima coperti dal mare, all’asciutto. Stessa situazione anche a Karystos, sull’isola di Eubea. Tutto è accaduto a causa dell’alta pressione che ha causato basse maree insolitamente intense. Con la bassa marea accade che il mare si sgonfi e si ritiri. Per quanto insolito da vedere, è un fenomeno che si verifica quasi ogni anno in questa stagione, da fine febbraio a metà marzo.