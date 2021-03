Marte e Perseverance, Biden si congratula la NASA: “Dose di fiducia per Paese, la missione ha ispirato il mondo”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è congratulato con il team della NASA responsabile dell’atterraggio del rover Perseverance su Marte, in particolare per avere dato al Paese una “dose di fiducia” in un momento in cui la reputazione americana dal punto di vista scientifico è stata messa a dura prova. Biden parlando in videoconferenza col team del JPL ha espresso stupore per lo sbarco di Perseverance del 18 febbraio.

“Possiamo atterrare su Marte, e possiamo battere la pandemia“, la missione “ha ispirato il mondo“, ha affermato Biden. “E’ in gioco una cosa molto più grande dell’atterraggio su Marte, riguarda lo spirito americano, e voi lo avete riportato“.

Perseverance è la 9ª missione spaziale dagli anni ’70 a raggiungere Marte, dopo aver percorso 470 milioni di km in 7 mesi, compresi i 7 minuti finali, uno dei momenti più delicati.

Dopo l’atterraggio sul Pianeta Rosso, sono state scattate foto emozionanti che sono arrivate sulla Terra pochi minuti dopo.