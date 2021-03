Nuovi scatti di Marte dal rover Perseverance: le spettacolari FOTO tra le rocce del Pianeta Rosso [FOTO]

La NASA ha rilasciato nuove immagini catturate dal rover Perserverance su Marte. Oggi, lunedì 1 marzo, è il 10° sol (un giorno marziano) che il rover trascorre su Marte, dove è atterrato lo scorso 18 febbraio, portando a compimento un altro storico successo per l’agenzia spaziale americana. Tra i bellissimi scatti (vedi foto della gallery scorrevole in alto), ci sono immagini del suolo e delle rocce del Pianeta Rosso, ma anche il rover stesso ripreso in parte sulla superficie marziana. Spicca anche la foto del sole, così come appare su Marte.

Il principale obiettivo di Perseverance è la ricerca di segni di vita antica su Marte.