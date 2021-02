Marzo, il clima del mese e le previsioni meteo per il 2021: tutti i dettagli

Oggi inizia Marzo, primo mese della primavera, caratterizzato a livello climatico da un rapido aumento della temperatura e da un’elevata variabilità nel campo delle precipitazioni: durante questo mese le perturbazioni che attraversano l’Italia tendono a provenire da nordovest (come avviene nella maggior parte dell’anno) ma anche da ovest (come avviene prevalentemente in inverno). In questo periodo si formano spesso dei minimi di pressione sull’Africa settentrionale, che sulle nostre regioni, soprattutto quelle meridionali, si traducono in forti venti di scirocco. Le temperature sono in costante aumento, soprattutto al nord dove il clima è più continentale e le temperature delle ore diurne passano tranquillamente da +6°C a +12°C. Le temperature massime giornaliere raggiungono valori medi fino a +14/+15°C al Nord, con le minime che nel corso della prima decade posso ancora scendere al di sotto dello zero, eccezion fatta per le coste. Al Centro/Sud l’aumento è più modesto ed in genere non supera i 3°C, anche se i valori massimi, tra la 2ª e la 3ª decade del mese, raggiungono valori medi di +16/+17°C, ad eccezione delle Isole Maggiori dove si raggiungono punte di +18/+19°C nel corso della terza decade.

Nella prima parte del mese sono frequenti le irruzioni di aria fredda che possono abbassare la temperatura anche di una decina di gradi, come ad esempio è avvenuto nel 1971 quando è nevicato anche in Sicilia al livello del mare. Nella seconda parte del mese si hanno invece delle invasioni di aria calda che si manifestano come ondate di scirocco che precedono abbondanti precipitazioni, ricche di sabbia del deserto africano. In questo mese, a parte rare eccezioni, le nevicate sono possibili solo al nord o sui rilievi, al di sopra dei 1000 metri. Nella Pianura Padana i casi di nebbia cominciano a diminuire o, comunque, sono limitate alle ore notturne.

Dal clima al meteo: le previsioni meteo per Marzo 2021

Passando dal clima in Italia nel mese di Marzo, diamo anche uno sguardo al meteo: ecco di seguito le previsioni mensili dell’Aeronautica Militare, per il periodo dal 1° al 28 Marzo, emesse il 26 febbraio 2021.