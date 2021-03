Medici e infermieri italiani candidati al Nobel per la Pace

Dopo il benestare dell’Accademia dei Nobel di Oslo è ufficiale: i medici e gli infermieri italiani sono candidati al premio Nobel per la Pace. “Sono le donne e gli uomini del nostro servizio sanitario. Sono persone che hanno svolto il loro dovere senza risparmiarsi un istante. E che continuano a farlo perché negli ospedali c’è ancora tantissima pressione“, ha affermato il Ministro della Salute Roberto Speranza intervistato da Mara Venier a Domenica in. “Tutti hanno capito quanto conta di avere un sevizio sanitario all’altezza che si prende cura di tutti“, ha proseguito, per poi aggiungere: “Il miglior modo di ringraziarli è investire su di loro, su questi donne e uomini che sono stati protagonisti di questo difficile periodo“.