Meteo, congelare per non gelare: i meleti dell’Alto Adige avvolti nel ghiaccio per proteggere i germogli [FOTO]

Stamattina, i meleti a Bolzano, in Alto Adige, si presentavano ricoperti di ghiaccio, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Ma queste condizioni non sono dovute direttamente alle temperature minime registrate oggi nell’area, tra cui segnaliamo: +1°C a Vipiteno, +2°C a Merano, Brunico, +4°C a Bressanone, +5°C a Silandro, +6°C a Bolzano.

Le gelate rappresentano da sempre uno dei grandi problemi dell’agricoltura e questo ghiaccio che avvolge i germogli dei meli serve proprio a proteggerli dalle gelate notturne. In sostanza, i meli vengono irrorati dall’alto con un velo d’acqua, che forma attorno ai fiori uno strato di ghiaccio. Il calore latente di solidificazione protegge i germogli dal congelamento, consentendo così di salvare il futuro raccolto. Si tratta del metodo di “lotta con l’acqua”, adottato contro le gelate intorno al 1948-1949.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: