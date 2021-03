Meteo Alto Adige: a marzo poche precipitazioni e temperature sotto la media

Si conclude oggi il mese di marzo 2021, e il bilancio stilato dagli esperti dell’Ufficio meteorologia e prevenzioni valanghe della Provincia di Bolzano parla di un clima piuttosto secco e di temperature che, in alcune zone dell’Alto Adige, sono state leggermente al di sotto della media. Se nelle vallate più basse come la Bassa Atesina o la Val d’Isarco, ci si è attestati in linea con la media degli ultimi 30 anni, nelle vallate più alte come la Val Pusteria, le temperature si sono rivelate più rigide. Il punto più basso, da questo punto di vista, si è toccato il 21 marzo con i -14 gradi registrati a Dobbiaco. I giorni più caldi del mese, invece, sono stati gli ultimi due, ovvero il 30 e il 31 marzo, con i 26 gradi segnalati in Bassa Atesina.

Molto scarse, invece le precipitazioni, che hanno reso il clima piuttosto secco. Episodio piuttosto curioso il 21 marzo, giorno di inizio della primavera: una corrente settentrionale ha portato aria polare verso l’Alto Adige, con temperature di 6-10 gradi al di sotto della media stagionale. Particolarmente freddo in Val Venosta, Alta Val d’Isarco e in Val Pusteria, non è stata però da meno la Bassa Atesina, dove nei campi sono entrati in azione gli impianti di irrigazione per proteggere dalle gelate le piante nel pieno della fioritura.