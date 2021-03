Meteo, gelo in Alto Adige: gemme e fiori avvolte dal ghiaccio [FOTO]

Nonostante siamo a pochi giorni dall’inizio della primavera astronomica, l’inverno fa ancora sentire la sua voce sull’Italia in questa settimana all’insegna di freddo e neve. Ne è un esempio il ghiaccio che si registra in Alto Adige, che sta mettendo in grave pericolo le coltivazioni, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Da tradizione, il rischio gelate in Alto Adige si spinge fino a metà maggio. Le gemme e i fiori degli alberi sono messi a dura prova dal ghiaccio, contro il quale si combatte con acqua e a volte anche fuoco.

Tra le temperature minime registrate oggi in alcune località dell’Alto Adige, segnaliamo: -4°C a San Genesio Atesino, -2°C a Brunico, Vipiteno, -1°C a San Martino in Passiria, 0°C a Bolzano, Bressanone, +1°C a Merano, Silandro.

