Meteo, le temperature minime di oggi in Italia: +9°C a Roma, +12°C a Milano e +11°C a Reggio Calabria

Nei giorni scorsi il colpo di coda dell’inverno ha portato all’Italia freddo, maltempo e abbondanti nevicate anche a bassa quota e anche al Centro/Sud. Ma ora gli amanti del bel tempo possono tirare un sospiro di sollievo: è tornato l’Anticiclone in tutt’Italia e le temperature stanno aumentando sensibilmente in tutto il Paese. Oggi si avranno ancora cieli nuvolosi e coperti in alcune zone della penisola, ma le condizioni miglioreranno di giorno in giorno.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 18 Febbraio 2021, in alcune località italiane: