Meteo, 50-60cm di neve in Valle d’Aosta: pericolo forte di valanghe nel nord-ovest della regione [FOTO]

Le intense precipitazioni delle ultime ore hanno portato fino a 50-60 centimetri di neve fresca a 3.000 metri di quota in Valle d’Aosta, come dimostrano le bellissime foto della gallery scorrevole in alto. Ma ora è alto il pericolo di valanghe: il rischio e’ valutato 4 su una scala di 5 (forte) nella parte nord e ovest della Valle d’Aosta, in particolare Val Veny, Val Ferret, Valle del Gran San Bernardo, Valpelline e alta Valtournenche.

In queste localita’ – secondo il bollettino diffuso dalla Regione – rimane alto il pericolo di valanghe spontanee di grandi dimensioni e anche la probabilita’ di staccarle accidentalmente, anche nelle radure dei boschi. Nella parte centrale della regione il pericolo e’ marcato (grado 3), mentre nel sud-est il pericolo e’ moderato (grado 2).