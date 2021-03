Meteo: la Primavera inizia con freddo invernale e maltempo, -19°C a Passo Cimabanche e neve in Calabria [FOTO]

La primavera, iniziata ufficialmente ieri alle 10:37 ora italiana, ha portato temperature gelide e maltempo su gran parte d’Italia.

Freddo invernale oggi sulle Dolomiti venete, dove la colonnina di mercurio è scese ben al di sotto dei valori medi del periodo. A Passo Cimabanche a circa 15 km da Cortina, è stata rilevata una minima di -19°C, sulla Piana di Marcesina sull’altopiano di Asiago -18°C, -17°C in Val Visdende. Ai 3.256 metri della Marmolada, 3.256 metri, le centraline meteo Arpav hanno rilevato -23°C. L’ondata di freddo, che ha raggiunto anche la pianura, ha riportato anche i paesi e le cittadine di montagna in pieno inverno: a Cortina la minima è stata -11°C, – 13°C ad Arabba, -11°C a Falcade. A Belluno la colonnina di mercurio ha registrato -5°C. L’Arpav ha rilevato -29,6 alla Dolina di Campoluzzo, sull’altopiano vicentino, dove il particolare microclima favorisce temperature molto basse.

Anche in Piemonte è trascorsa un’altra notte con temperature sotto zero e gelate: nel centro di Torino, alla stazione meteo Arpa collocata ai Giardini Reali, la minima è stata -0,2°C, ad Asti -2,6°C, a San Damiano -4,1°C. Sull’Appennino -9°C a Cabella Ligure (Alessandria), sulle Alpi -12,4°C a Macugnaga (VCO), -12,5°C a Ceresole Reale (Torino), -14,8°C a Entracque (Cuneo), in località Rocca dell’Abisso.

In Calabria, piove da ieri e la neve è tornata a cadere nel Cosentino, a quote relativamente basse: dopo il leggero rialzo termico registrato venerdì, nella notte si è verificato un crollo termico e la neve ha imbiancato la parte settentrionale della regione, in particolare la provincia di Cosenza, sopra i 500-600 metri. Innevate le colline dell’hinterland di Cosenza e la valle del Crati. A Camigliatello Silano, nella Sila cosentina, sono caduti 30 cm di neve, molti di più sulle vette, sul monte Botte Donato e sul Pollino. La pioggia è caduta incessantemente anche nelle altre province della regione.

