Meteo, le temperature minime di oggi in Italia: +6°C a Milano, +10°C a Napoli e Roma

Nei prossimi giorni l’inverno tenterà timidamente di ritornare, ma sebbene le temperature si abbasseranno in diverse parti d’Italia, la colpa di cosa non sarà così energica e invasiva da cancellare completamente il principio di primavera che molte regioni stanno vivendo in questo momento.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 6 Marzo 2021, in alcune località italiane: