Meteo, le temperature minime di oggi in Italia: +15°C a Cagliari e Lampedusa, +10°C a Roma, +3°C a Torino e Milano

L’anticiclone è stato in gran parte demolito, per l’azione sempre più incisiva di una saccatura instabile di matrice baltica, con asse che in queste ore sta puntando la Penisola Iberica, ma che, via via, tra oggi e mercoledì, si orienterà sempre più verso il Mediterraneo centrale, innescando dal basso un minimo depressionario, dapprima tra le Baleari e la Sardegna, poi in evoluzione verso il Tirreno centrale, le coste laziali, campane, infine verso il Sud peninsulare.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 8 Marzo 2021, in alcune località italiane: