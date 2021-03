Meteo, le temperature minime di oggi in Italia: +5°C a Roma e Venezia, +8°C a Torino e Milano

Si è instaurata sull’Italia una circolazione settentrionale a carattere moderatamente freddo che dovrebbe persistere per tutta la settimana. Fino a giovedì, le previsioni meteo non computano la formazione di minimi depressionari significativi in prossimità del suolo.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 16 Marzo 2021, in alcune località italiane: