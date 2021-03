Meteo Trentino: nell’inverno 2020-21 eccezionali accumuli di neve in quota

L’inverno meteorologico 2020-21 ha fatto registrare in Trentino precipitazioni molto più abbondanti della media e temperature sopra la media in dicembre e febbraio, mentre gennaio è stato particolarmente freddo: è quanto riporta un’analisi di Meteotrentino.

Le frequenti ed abbondanti precipitazioni – precisano gli esperti di Meteotrentino – hanno determinato eccezionali accumuli di neve in quota e, da fine dicembre a fine gennaio, nevose anche a quote basse. Relativamente alle precipitazioni si tratta del terzo inverno come abbondanza di precipitazioni, superato solo dal 2014 e dal 1951.

Le temperature non sono risultate particolarmente anomale, anche se decisamente più basse di quelle che si sono misurate negli ultimi anni. Mediamente l’inverno è risultato più caldo della media, ma più freddo degli ultimi 8 anni: bisogna andare indietro fino al 2012-13 per trovare un inverno più freddo.