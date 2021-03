Meteo Veneto, primo caldo in montagna: appare la cascata Rozes a Cortina, segna il disgelo dei nevai in alta quota [FOTO]

L’anticiclone è presente a tutta forza sull’Europa e fa sentire i suoi effetti anche sull’Italia, dove oggi ci sono state punte di +28°C. Le alte temperature non hanno risparmiato neanche le Dolomiti venete: oggi Cortina ha raggiunto i +21°C ed è ricomparsa la cascata dalla Tofana di Rozes. Si tratta di uno scroscio d’acqua che si tuffa per centinaia di metri nel vuoto e segna, da tradizione, ‘inizio del disgelo in alta quota (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Lo zampillo cristallino che scende dai 3.225 metri della Rozes lungo la parete sud della Tofana, e’ ben visibile anche da Cortina.

Il rialzo di termico non ha risparmiato gli alti nevai, che iniziano a sciogliersi. A seconda dell’andamento stagionale la cascata puo’ manifestarsi all’inizio della primavera, generalmente tra marzo e aprile, ma in caso di freddo prolungato anche a giugno. La cascata è uno spettacolo che ogni anno affascina cortinesi e turisti.