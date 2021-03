Meteo Veneto, la primavera inizia con freddo record: valori sotto la media stagionale, picco di -19°C a Enego

La primavera 2021 è iniziata con un freddo record in Italia, che non ha risparmiato neanche il Veneto. Arpav evidenzia come le temperature nel fine settimana del 20 e 21 marzo, proprio in concomitanza con l’equinozio di primavera, siano state “ben al di sotto della media del periodo sia nelle minime che nelle massime, con valori diffusamente sotto zero anche in pianura durante le ore piu’ fredde”.

I record riguardano le minime di Galzignano, provincia di Padova, con -5,9°C, Colognola ai Colli, provincia di Verona, -6,5°C, Mogliano Veneto e Vazzola, provincia di Treviso, con -3,3°C e -4,5°C, Montegalda, provincia di Vicenza, -3°C, Villadose, provincia di Rovigo, -3,4°C. In montagna le minime hanno raggiunto punte di -13°C, con il valore estremo di -19°C nella piana di Enego-Marcesina, in provincia di Vicenza.

In diversi casi, sia in pianura che in montagna bisogna risalire agli anni 1993 o 1998 per ritrovare una fine marzo con temperature cosi’ basse. Nel corso della settimana – conclude Arpav – il tempo rimarra’ in prevalenza stabile per l’espansione verso est di un’area anticiclonica di origine atlantica che favorira’ anche un graduale aumento delle temperature.