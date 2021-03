Meteo, vento forte oggi a Milano: danni e disagi in città, numerosi interventi per cornicioni e impalcature pericolanti

Domenica con vento forte, oggi, a Milano, con raffiche che hanno causato alcuni danni e disagi in città, senza provocare, al momento, feriti.

Molte le segnalazioni giunte al centralino del Comune e ai Vigili del fuoco, per cornicioni e impalcature pericolanti sia nel capoluogo sia nell’hinterland. Intorno alle 14, pompieri e Polizia locale sono intervenuti in via Arsia, a Quarto Oggiaro, per il distacco della facciata di un palazzo di edilizia popolare, che minacciava crollare. In via Appennini le paratie della recinzione di un cantiere edile sono cadute su un’auto in transito: il conducente è rimasto illeso.

Tanti i cartelli stradali caduti, così come i cartelloni pubblicitari, ma al momento non si registrano danni gravi.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: