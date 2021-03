Milano: Sala al Trivulzio, ‘qui tanti che lavorano con dignità e passione’

Milano, 27 mar (Adnkronos) – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, visita il Pio Albergo Trivulzio e difende, dopo le inchieste sulle morti per Covid dello scorso anno, il personale che lavora nell’istituto di cura “con dignità e passione”.

“La nostra ‘Baggina’ è una storica struttura di accoglienza milanese, fondata nel 1771. Nemmeno io – sottolinea – dimentico ciò che è accaduto l’anno scorso, tanti anziani non ci sono più e Milano si stringe a fianco di tutte le famiglie colpite da quel lutto. Ma qui ci sono tante brave persone che lavorano con dignità e passione. Si assistono gli anziani, ci si prende cura di dei malati terminali, si vaccina”.

Quello che il sindaco ci tiene a sottolineare nel post è che “se ognuno di voi parlasse con qualcuno dei 700 degenti, con un infermiere o con una volontaria, come ho fatto io oggi, probabilmente vedrebbe quanta competenza hanno tutti coloro che ci lavorano. E che voglia di riscatto li anima. Cerchiamo di volere bene a un’istituzione che da 250 anni fa la sua parte per Milano”.