Milano: Sala, ‘presto case Aler e scuole con impianti riscaldamento a metano’

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – “Quello della trasformazione ecologica è un percorso che Milano sta facendo. Abbiamo già 67 bus elettrici e tra 10 anni Milano avrà solo bus elettrici. E dalla prossima stagione tutte le case di edilizia popolare del Comune e le nostre scuole avranno impianti di riscaldamento a metano, non ci sarà più gasolio. Sono cose che non sono scontate. Ci vuole impegno e convinzione”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Rai Radio 2.

Sui temi ambientali, “il sindaco, chissà se sarò io al prossimo giro, deve dare l’esempio, se ci crede”, aggiunge. “Io non penso di essere più bravo di altri ma quando faccio le cose studio molto e mi impegno a lungo. Sono cinque anni che lavoro sui temi ambientali, sono in contatto con tanti sindaci verdi, ne ho discusso con Al Gore. Non mi sto inventando ecologista, ci credo”, conclude, parlando della sua svolta ‘verde’.