Spazio, passi in avanti per la missione Juice: attaccato il braccio magnetometrico Magboom alla navicella che esplorerà le lune ghiacciate di Giove

La sonda Juice, del peso di 6,2 tonnellate, partira’ nel 2022 per un viaggio di quasi 600 milioni di chilometri verso Giove. L’obiettivo della missione dell’Agenzia spaziale europea (ESA) sarà quello di esplorare le lune ghiacciate del pianeta. Intanto si compiono nuovi passi in avanti: gli ingegneri spaziali del Satellite Integration Center di Airbus a Friedrichshafen (Germania) hanno attaccato il braccio magnetometrico (Magboom) alla navicella spaziale.

Come riferisce un comunicato stampa, il Magboom trasporta cinque sensori sensibili ai disturbi magnetici per tenerli lontani da qualsiasi interferenza dal resto della navicella. Questi sensori fanno parte del magnetometro J-MAG e degli strumenti scientifici RPWI (Radio and Plasma Wave Investigation). J-MAG e’ un insieme di magnetometri destinati a studiare la magnetosfera gioviana e la sua interazione con le tre lune congelate, Europa, Callisto e Ganimede, in particolare il campo magnetico intrinseco di Ganimede. Lo strumento RPWI studiera’ le emissioni radio e l’ambiente plasmatico di Giove e delle sue lune congelate.

Il Magboom e’ realizzato con materiali non magnetici, come fibra di carbonio, varie leghe di titanio e alluminio, e bronzo, e pesa 44 chilogrammi. Il braccio deve resistere a temperature comprese tra -210°C e + 250°C. Quando e’ disteso, la sua lunghezza e’ di 10,6 metri.

La navicella trasportera’ 10 strumenti scientifici all’avanguardia, tra cui telecamere, spettrometri, un rilevatore di onde sub-millimetriche, un radar che penetra il ghiaccio, un altimetro laser, un esperimento di radioscienza e set di sensori per monitorare i campi magnetici, elettrici e le particelle cariche. Juice trascorrera’ piu’ di tre anni nelle vicinanze del gigante gassoso, facendo un viaggio unico che includera’ studi approfonditi di tre lune, Ganimede, Europa e Callisto che si ritiene abbiano oceani. La sonda raccogliera’ anche dati per fornire risposte sull’emergere della vita attorno a un pianeta gigante. Condurra’ uno studio multidisciplinare del sistema Giove come esempio di riferimento per i pianeti gassosi. Durante i nove mesi in orbita attorno alla luna ghiacciata Ganimede, Juice ne analizzera’ l’ambiente, la superficie e la struttura, nonche’ la sua potenziale abitabilita’. In qualita’ di prime contractor, Airbus e’ a capo di un consorzio industriale di oltre 80 aziende europee.