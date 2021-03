Mistero in Spagna: monolite metallico appare su una spiaggia della Costa Brava [FOTO]

Un altro misterioso monolite è apparso questa mattina su una spiaggia della provincia di Girona, sulla Costa Brava spagnola.

L’oggetto metallico è alto più di due metri ed è simile a quello apparso nel novembre 2020 nel deserto dello Utah: è stato avvistato questa mattina sulla spiaggia di Sa Conca nella cittadina di Castell-Platja d’Aro.

Un portavoce del Comune ha confermato che si trova sulla spiaggia anche se non si sa da dove provenga.

Dal primo in Utah, diversi monoliti metallici simili sono apparsi in diverse aree del Regno Unito, in Romania, Olanda, Canada o Polonia, oltre a Segovia in Spagna.