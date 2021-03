Il gigantesco Monte Olimpo su Marte alto 25km: alla scoperta del più grande vulcano del sistema solare [FOTO]

Il Monte Olimpo è un’enorme montagna marziana che sovrasta un’area di pianure e rappresenta anche il più grande vulcano del sistema solare con i suoi oltre 25km di altitudine. Trovandosi nella regione vulcanica dei Tharsis Montes, vicino all’equatore marziano, il Monte Olimpo è uno di decine di grandi vulcani, molti dei quali sono più alti di 10-100 volte rispetto alla loro controparte terrestre. Per fare un confronto, il Mauna Loa delle Hawaii, il vulcano più alto della Terra, misura 10km dal fondale marino, ma la sua vetta raggiunge solo 4,1km sopra il livello del mare. Il volume contenuto dal Monte Olimpo è circa 100 volte quello del Mauna Loa. Il Monte Olimpo è 3 volte più alto della montagna più alta della Terra, l’Everest, la cui vetta raggiunge gli 8,8km sopra il livello del mare.

Il Monte Olimpo è un vulcano a scudo (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Piuttosto che espellere violentemente materiale fuso, i vulcani a scudo sono creati dalla lava che fluisce lentamente lungo le loro pendici. Di conseguenza, ha un aspetto basso e tozzo, con una pendenza media di solo il 5%. 6 crateri crollati, noti come caldere, sono sovrapposti l’uno sull’altro per creare una depressione in cima che è ampia 85km. Quando le camere magmatiche al di sotto delle caldere si sono svuotate di lava, molto probabilmente durante un’eruzione, le camere sono crollate, non essendo più in grado di sostenere il peso del terreno sovrastante. Una scarpata circonda il bordo esterno del vulcano, raggiungendo i 10km sopra l’area circostante. Solo questa scarpata è alta quanto il Mauna Loa. Un’ampia depressione circonda la base del vulcano a causa del suo immenso peso che pressa sulla crosta.

Il Monte Olimpo è un vulcano relativamente giovane. Sebbene siano serviti miliardi di anni per la formazione, alcune regioni del monte potrebbero avere solo pochi milioni di anni, relativamente poco nella vita del sistema solare. Di conseguenza, il Monte Olimpo potrebbe essere ancora un vulcano attivo con il potenziale di eruttare.

Il vulcano più alto del sistema solare potrebbe anche avere ghiacciai rocciosi, detriti di roccia congelati nel ghiaccio. Depositi di neve e ghiaccio sopra la base dello scudo potrebbero produrre tali ghiacciai. Vicino alla vetta del vulcano, potrebbe esistere ghiaccio d’acqua isolato dalla polvere in superficie.

La formazione di un gigante

Perché un vulcano così enorme si forma su Marte ma non sulla Terra? Gli scienziati credono che la minore gravità in superficie sul Pianeta Rosso, combinata con maggiori tassi di eruzione, abbia permesso alla lava su Marte di accumularsi fino ad altezze maggiori. Anche la presenza e l’assenza di placche tettoniche potrebbero svolgere un ruolo importante nei tipi diversi di vulcani. I punti caldi di lava sotto la crosta rimangono nella stessa posizione in entrambi i pianeti. Sulla Terra, tuttavia, il movimento della crosta impedisce l’accumulo costante di lava. Le Hawaii, per esempio, si sono formate quando una placca si spostava su un punto caldo: ogni eruzione ha creato una piccola isola in un punto differente.

Ma Marte ha un movimento di placche molto limitato: sia il punto caldo che la crosta non si muovono. Quando la lava scorre in superficie, continua ad accumularsi in un singolo punto e invece di una catena di isole vulcaniche, si formano grandi vulcani come il Monte Olimpo. Infatti, altri 3 grandi vulcani vicino al Monte Olimpo sono ugualmente giganteschi.