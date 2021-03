Febbre alta e fortissimi mal di testa, morta l’insegnante colpita da trombosi dopo il vaccino AstraZeneca. La famiglia: “Sia fatta chiarezza, ma vaccinatevi”

Non ce l’ha fatta Augusta Turiaco, insegnante di 55 anni, docente di Musica: è morta al Policlinico di Messina dov’era ricoverata in Rianimazione.

Lo scorso 11 marzo – ha spiegato dall’avvocato Daniela Agnello – aveva assunto il vaccino AstraZeneca all’hub in Fiera ed era in ottime condizioni di salute, in assenza di patologie, allergie e controindicazioni. Dopo la somministrazione la donna aveva accusato febbre alta oltre 39°C – ha ricostruito il legale – e fortissimi mal di testa.

Sabato 20 marzo erano state effettuate delle analisi di laboratorio il cui risultato aveva evidenziato un quadro clinico preoccupante: i valori indicavano la presenza di una trombosi e una grave trombocitopenia.

Ricoverata d’urgenza al Policlinico, dalla tac con risonanza magnetica e dall’angiotac era risultato un quadro clinico grave: trombosi all’aorta iliaca, alla vena porta, alla giugulare, un’embolia polmonare ed una trombosi a livello encefalico. E’ sopraggiunta un’emorragia cerebrale, e la donna è stata anche sottoposta a due interventi chirurgici.

Augusta Turiaco lascia due figli, due genitori e due fratelli. Come estremo gesto d’amore, Augusta ha manifestato la volontà di donare i propri organi.

La famiglia ha ringraziato lo sforzo dei Medici del Policlinico di Messina, e, nonostante le ombre emerse, sulle quali chiede comunque venga fatta luce, ha invitato la cittadinanza a non sottrarsi alla campagna vaccinale, in considerazione della sua importanza nel contesto pandemico.