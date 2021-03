Il museo astronomico di Brera riapre i battenti dopo un anno di chiusura

Nato nel 2015 come museo dell’Istituto nazionale di astrofisica e riconosciuto dalla Regione Lombardia come collezione museale, il MusAB è una straordinaria collezione di strumenti utilizzati dal personale dell’Osservatorio astronomico di Brera nel corso di 250 anni di storia. Dal 2015 il MusAB opera in sinergia con l’Università di Milano ed è al momento gestito e curato dal personale dell’Osservatorio, con il rilevante contributo, fin dalle fasi iniziali, del suo Public Outreach and Education Office.

Oggi, grazie a un finanziamento della Regione Lombardia, nell’ambito di un’iniziativa volta al miglioramento dei luoghi della cultura, il MusAB ha l’ambizione di rispondere alla domanda: cosa fanno gli astronomi? “Osservare, scoprire, misurare, rappresentare, sono queste le operazioni che compiono gli astronomi; noi cercheremo di illustrarle con l’aiuto degli antichi strumenti della Specola di Brera.” Così si legge nella rinnovata pannellistica del Museo, curata da Elena Spadoni e Laura Barbalini, mentre il telescopio Gualtieri, il magnetometro, Boscovich e Napoleone guidano in prima persona i visitatori alla scoperta di questa straordinaria disciplina. Van Gogh, Shakespeare, Tomasi di Lampedusa fanno da cornice alla visita e ci conducono fino a Marte, dove il ricco patrimonio archivistico dell’Osservatorio a viene illustrato grazie alle riproduzioni digitali. Nella rinnovata galleria espositiva non mancano le sorprese: perché dettagliatissime mappe geografiche sono parte del patrimonio storico degli astronomi? Perché gli astronomi scandivano l’ora dando il segnale di mezzo giorno alla società civile?

L’inaugurazione – per ora appunto solo online, con una diretta su YouTube, in attesa che tempi migliori consentano di accogliere il pubblico nella rinnovata galleria – è dunque per venerdì 5 marzo alle ore 11. Si partirà con un viaggio alla scoperta del Museo e dell’Inaf – Osservatorio astronomico di Brera, dei suoi inaspettati legami con la città, la cittadinanza e la cultura insieme a tutti coloro che lo hanno reso possibile: il passato e presente direttore dell’Osservatorio, Gianpiero Tagliaferri e Roberto Della Ceca, i rappresentanti della Regione Lombardia, il direttore della Pinacoteca di Brera James Bradburne, la responsabile del Servizio biblioteche, musei e terza missione dell’Inaf Antonella Gasperini, il rappresentante dell’Università degli Studi di Milano Marco Bersanelli, l’architetto Andrea Nulli di Progetto Media, la responsabile scientifica del MusAB Ginevra Trinchieri. Saranno presenti, tra gli altri, gli autori dei testi del rinnovato museo: Agnese Mandrino, Fabrizio Bonoli, Ilaria Arosio e il conservatore del MusAB, Mario Carpino.