Neonata nasce con gli anticorpi contro il Covid: la madre aveva ricevuto il vaccino

Una donna statunitense del sud della Florida, che aveva ricevuto una dose di vaccino contro il coronavirus durante la gravidanza, ha dato alla luce una bambina che possiede già gli anticorpi contro il Covid. A dichiararlo sono stati due medici, Paul Gilbert e Chad Rudnick che hanno pubblicato un articolo a riguardo, in cui spiegano che la madre, un’operatore sanitario, aveva ricevuto una dose del vaccino Moderna a 36 settimane di gravidanza. Quando i medici hanno analizzato il cordone ombelicale del nascituro sono stati rilevati gli anticorpi contro il coronavirus a riprova che la vaccinazione materna protegge e riduce il rischio di contrarre la malattia come avviene per altri vaccini. “Per quanto ne sappiamo, questo è stato il primo caso al mondo segnalato“, ha dichiarato Gilbert ad un’affiliata di ABC. L’articolo pubblicato è un invito per altri ricercatori ad indagare sul livello di protezione, sulla durata e sulla quantità di anticorpi presenti.