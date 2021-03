Meteo, la neve di San Valentino dallo spazio: le immagini satellitari dell’ondata di freddo in Puglia [FOTO]

A metà febbraio, un’ondata di gelo ha portato freddo e neve al Sud Italia, in alcuni casi fin sulle coste. Le spiagge della costa ionica tra Catanzaro e Crotone e quelle ioniche del Salento sono state ricoperte di bianco. Poi, a questa ondata di freddo invernale, sono seguite settimane di dominio dell’alta pressione che hanno fatto schizzare le temperature verso l’alto. Per diverse settimane, le temperature hanno raggiunto valori primaverili al Sud, tanto da farci dimenticare che la stagione in corso era quella invernale.

Ad immortalare dall’alto quei paesaggi innevati ci hanno pensato i satelliti. Nella gallery scorrevole in alto, ci sono le immagini scattate dai satelliti Sentinel del programma Copernicus. Le immagini acquisite il 15-16 febbraio 2021 mostrano le campagne di Altamura, l’area montuosa di Vico del Gargano e il Lago di Varano come paesaggi incantati, immersi nel bianco della neve. Le immagini di pochi giorni più tardi, 21 febbraio, mostrano solo qualche residua traccia della dama bianca, rapidamente eliminata dall’aumento delle temperature, e svelano particolari geografici di queste aree della Puglia.

Le previsioni meteo per la prossima settimana parlano di un ritorno dell’inverno sull’Italia, con freddo e neve a bassa quota.