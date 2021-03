Meteo, inaspettate nevicate di primavera in Turchia: Ankara e Istanbul ricoperte di bianco, tanti disagi e località isolate [FOTO e VIDEO]

Dopo una settimana di piogge e forti venti, la Turchia è stata colpita da inattese nevicate a causa di un fronte freddo dalla Siberia. Istanbul e la capitale Ankara si sono ritrovate sotto forti nevicate e blizzard, che hanno alterato il traffico in alcuni distretti e provocato la chiusura di molte strade nelle aree rurali (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Un manto di neve ha coperto i settori occidentali di Istanbul prima di dirigersi sui distretti centrali e orientali. A Başakşehir e Beylikdüzü, due grandi distretti ad alta altitudine nel lato europeo della città, il traffico dell’orario di punto del mattino è stato paralizzato dalla neve. Nella città, si sono verificati numerosi incidenti stradali, con i veicoli che scivolavano sulle strade ghiacciate, ma fortunatamente non ci sono state vittime. Anche Ankara ha registrato parecchi disagi sulle strade, coperte da neve e ghiaccio. Centinaia di altre località minori sono rimaste isolate a causa delle intense nevicate.

Tra le temperature minime rilevate oggi, giovedì 25 marzo, in Turchia, segnaliamo: -7°C a Yozgat, -4°C ad Afyonkarahisar, -3°C ad Ankara, +2°C a Istanbul. Secondo il Servizio Meteorologico Statale turco, ad Istanbul e Ankara, le temperature torneranno a salire nel corso del weekend, fino a raggiungere +5°C. La maggior parte delle località, dalla regione di Marmara fino alla provincia egea di Smirme, sarà colpita da precipitazioni almeno fino al weekend.