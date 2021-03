Non tutti i morti in eccesso del 2020 sono provocati dal Coronavirus: i DATI Istat

Un po’ di nodi iniziano a venire al pettine. Il Corriere della Sera, uno degli organi di informazione più seri e accreditati d’Italia, riportando dati Istat, l’Istituto di Statistica Nazionale più affidabile d’Italia, sancisce che degli 85.620 morti in più registrati fino a fine novembre, nel trascorso anno pandemico 2020, 55.576 sono attribuibili al covid, poiché il patogeno è stato rilevato sui morti. Altri 30.048 non rientrano nei malati covid. Nell’aggiornamento successivo, poi, comprensivo anche dei morti di dicembre, lo stesso ISTAT dichiara ufficialmente che le morti in eccesso nel 2020 sono state 100.526, ma quelle attribuibili al covid 75.000 circa. Questo è il dato enigmatico che emerge a fine anno e che il corriere definisce misterioso. E, guarda caso, se i numeri fossero intorno ai 60/70 mila morti, la percentuale di mortalità incidente in Italia rientrerebbe nel range medio mondiale. Invece, essa è palesemente in eccesso, nella misura di 25.000 circa e di questo eccesso di morti in Italia si è discusso e si sta tanto discutendo in tutto il mondo. Dunque, è davvero difficile pensare che questi 25.000 siano morti per covid, supponendo che fossero persone che versassero in condizioni gravi avendo contratto il patogeno e non avessero segnalato la loro condizione. Un malato covid con sintomi gravi segnala la sua situazione, perché teme la morte, essendo essa stata spaventosamente annunciata come conseguenza frequente del patogeno. Un malato covid senza sintomi e che quindi non segnala la sua situazione al fine di poter appurare se avesse il patogeno, non muore, perché non versa in condizioni gravi. Viene da sé che i 25.000 in più deceduti nulla avessero a che fare con il covid. Sono, invece, morti per effetti collaterali al covid. Cioè si tratta, più verosimilmente, come riscontrato da migliaia di segnalazioni e testimonianze di famigliari, di malati in cura per patologie tumorali o malattie cardiocircolatorie, diabetici, infartuati, che sono morti poiché riluttanti ad andare in ospedale per paura di contrarre il patogeno così spaventosamente dichiarato killer. Se queste persone si fossero recate normalmente in ospedale, se avessero ricevuto le normali cure loro riservate normalmente, se non vi fosse stato tutto il caos legato al covid, se gli ospedali non avessero trascurato tutte le altre patologie, dedicandosi esclusivamente alla cura covid, queste persone, nel numero di 25.000 almeno, non sarebbero morte. Altra evidenza da fare è che i 75.000 morti accertati con covid, non è affatto detto che siano morti per il covid. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, si è trattato di persone che avevano già una o più patologie pregresse, anche gravi e nulla esclude che siano morte per quelle patologie e non direttamente per il covid. Tuttavia, volendo anche attribuire l’unica responsabilità di morte al patogeno, il numero di 75.000 sarebbe senz’altro più in linea con il trend di morti in crescendo dal 2015 a oggi, in virtù dei cambiamenti climatici che stanno deteriorando i bassi strati e stanno rendendo più aggressivi i patogeni stagionali. Ricordiamo, infatti, che già nel 2015 vi è stato un precedente con circa 50.000 morti in più rispetto al quinquennio prima; nel 2017 oltre 30.000 in più rispetto al quinquennio precedente. Dunque, numeri alla mano ancora più evidenze per un’attenzione nei confronti di una esasperazione climatica da ciclo caldo, iniziata proprio nel 2015 e che, a sua volta, sta portando anche una maggiore aggressività di patogeni in grado di arrecare più morbosità e anche più morti nel mondo intero, ma niente a che vedere con un patogeno killer. L’incidenza di mortalità continua a essere bassa, 0,1/0,2% e non compatibile con un’azione virale killer, piuttosto con un patogeno stagionale appena un po’ più aggressivo. Infine, un altro rilievo, questo di ordine prettamente medico-scientifico: con tutto il panico disseminato, se ci si ammala di una normale bronchite stagionale, stando agli studi di una disciplina medico-scientifica che va sotto il nome di Psico Neuro Endocrina Immunologia, PNEI, si possono creare condizioni polmonari talmente gravi (e per di più effettive, non immaginarie) indotte dal panico, quindi dalla psiche e non dalla effettiva malattia, da poter indurre significativi aggravamenti dello stato fisico, fino alla morte. E ciò spiegherebbe anche le morti di persone apparentemente sane colpite dal virus, ma con sintomi, la cui reazione di tipo psichico-emotivo può essere stata così estrema, per la paura di morire, da indurre un aggravamento effettivo e drammatico di condizioni che, magari, altrimenti, avrebbero avuto un decorso normale e benigno. Dunque, panico killer? Questo senz’altro si.