Una nube avvolge Lombardia e Veneto: l’inquinamento del Nord Italia visto dallo Spazio

Complice l’arrivo della sabbia dal Sahara e le anomale condizioni di alta pressione atmosferica, la qualità dell’aria dei cieli europei in questi giorni è peggiorata: è quanto si può desumere dall’immagine scattata ieri dal satellite europeo Sentinel-5P del programma Copernicus. Una nube inquinante ad alta concentrazione di biossido di azoto ricopre completamente la Lombardia e il Veneto, e in parte Bologna e Torino.

Nel giorno in cui sono stati raccolti i dati utilizzato per realizzare l’immagine sono state adottate delle misure per migliorare la qualità dell’aria dal Progetto Bacino Padano, come le restrizioni dell’uso dei veicoli altamente inquinanti e limiti al riscaldamento domestico.

Sentinel-5 Precursor – conosciuto anche come Sentinel-5P – è la prima missione Copernicus dedicata al monitoraggio della nostra atmosfera. Il satellite ha a bordo lo strumento all’avanguardia Tropomi, per la mappatura di una moltitudine di gas traccia come diossido di azoto, ozono, formaldeide, anidride solforosa, metano, monossido di carbonio e aerosol – i quali influenzano tutti l’aria che respiriamo e, di conseguenza, la nostra salute ed il nostro clima.