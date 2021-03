Nuova eruzione del vulcano Pacaya, pioggia di cenere in Guatemala: chiuso l’aeroporto della capitale [FOTO e VIDEO]

Nuova spettacolare eruzione del vulcano Pacaya, in Guatemala: le autorità hanno disposto oggi la chiusura dell’aeroporto internazionale La Aurora di Città del Guatemala a causa della presenza sulla pista di ceneri. Il direttore generale dell’Aeronautica civile, Francis Argueta, ha reso noto che la sospensione dell’attività aeroportuale implica la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza, fino a nuovo avviso.

Il Coordinamento nazionale per la riduzione dei disastri ha spiegato che a partire dall’una di notte si è registrato un cambiamento nella direzione del vento che ha spinto le ceneri generate dell’eruzione vulcanica verso la zona dell’aeroporto. Il vulcano Pacaya è particolarmente attivo da oltre un mese, con colate laviche lungo i fianchi e l’emissione di fumo, cenere e lapilli. Per il momento le autorità non hanno ritenuto di disporre evacuazioni.

Pacaya è un vulcano complesso, che sorge a un’altitudine di 2.552 metri. Dopo essere rimasto inattivo per oltre 70 anni, ha generato una potente eruzione nel 1961 e da allora la sua attività è stata costante (soprattutto stromboliana, ma si verificano anche occasionali eruzioni pliniane, che talvolta ricoprono di cenere le aree vicine).

Il vulcano Pacaya si trova a 30 km a sud-ovest di Città del Guatemala e vicino ad Antigua.