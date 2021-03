Nuovo decreto Covid: cabina di regia in programma oggi alle 12, conferenza stampa di Draghi alle 14

Si terrà oggi, alle ore 12, la cabina di regia con le forze di maggioranza presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi sul prossimo decreto Covid.

Successivamente, alle 14, il premier terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio: le immagini saranno messe a disposizione dalla Rai e sui canali della Presidenza del Consiglio.

Sono attesi questo pomeriggio i dati del monitoraggio settimanale che stabiliranno i nuovi colori delle regioni sulla base dell’andamento della curva dei contagi. Prima della stretta di Pasqua, con tre giorni di lockdown nazionale, l’andamento della pandemia sull’intero territorio nazionale disegna ancora una volta un’Italia suddivisa in zone rosse e arancioni, senza nessuna apertura a zone gialle o bianche.

Per quanto riguarda la cabina di regia, i nodi da sciogliere restano quelli legati alle scuole, il ritorno alle fasce di colore tradizionali (compreso il giallo) e lo spostamento tra regioni. Si attende infatti di conoscere il nuovo decreto che andrà a sostituire quelli in scadenza il 6 aprile. Al momento l’unica riapertura che sembra quasi certa riguarderebbe le scuole, almeno fino alla prima media, priorità dichiarata dal premier Draghi, anche in zona rossa.