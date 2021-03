Nuovo Dpcm, Miozzo: “Scuole chiuse in zona rossa”

(Adnkronos) – Si va verso la chiusura delle scuole in zona rossa nel nuovo Dpcm anti Covid. “Domani ci sarà un’altra riunione” della cabina di regia a Palazzo Chigi sulle misure da prendere per contrastare la diffusione del Coronavirus e delle varianti.

Sulla scuola, “il Cts si è già riunito su questo, non è che siamo preoccupati, siamo preoccupati sull’andamento della patologia e dell’epidemia, questo è il problema. Sulle scuole ci saranno delle evoluzioni, le scuole saranno chiuse nelle zone rosse”, dice il coordinatore del Cts Agostino Miozzo lasciando Palazzo Chigi.

Ai cronisti che gli domandano se verranno prese altre misure nelle aree contraddistinte da minor grado di rischio, Miozzo non dà alcuna risposta.