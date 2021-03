Nuovo primato su Marte: Perseverance registra i rumori dei suoi “passi” sul Pianeta Rosso [AUDIO]

Novità dal Pianeta Rosso: il rover Perseverance della NASA ha registrato l’audio durante il “viaggio” del 7 marzo, un caso senza precedenti che rivela i numerosi rumori prodotti dal robot a 6 ruote mentre si sposta sulla famosa terra rossa di Marte.

Il microfono della fase EDL (ingresso, discesa e atterraggio) di Perseverance ha registrato più di 16 minuti di audio durante gli spostamenti del 7 marzo, mentre percorreva 27,3 metri sul fondo del cratere Jezero, largo 45 km, hanno spiegato i funzionari della NASA. Il microfono EDL ha anche catturato il vento marziano e vari ronzii del rover.

Perseverance ha anche un secondo microfono, che fa parte dello strumento SuperCam del rover: anche questo ha già eseguito i suoi compiti, registrando il sibilo del vento e i rumori generati dal laser che vaporizza la roccia.

Le registrazioni dei microfoni EDL e SuperCam stanno portando Marte sulla Terra in un modo completamente nuovo: nessun robot aveva mai catturato un vero audio sulla superficie del Pianeta Rosso prima d’ora.

Questi file audio non sono solo un’interessante curiosità: possono essere un contributo per i modelli relativi all’atmosfera e aiutare gli ingegneri a monitorare la salute di Perseverance, hanno spiegato i membri del team di missione. Inoltre, i dettagli degli scatti di SuperCam possono rivelare importanti caratteristiche sulle rocce colpite dai laser, inclusa la loro durezza e se hanno o meno un rivestimento.

Presto potremmo sentire audio ancora più innovativi da uno o entrambi i microfoni. Il team della missione si sta preparando per pilotare Ingenuity, il minuscolo elicottero che ha viaggiato verso Marte sulla “pancia” di Perseverance. Il rover osserverà i voli di prova pionieristici con il suo sistema di telecamere Mastcam-Z, e i team scientifici dei microfoni hanno spiegato che probabilmente proveranno a documentare anche i voli.

Perseverance ha appena iniziato la sua missione sul cratere Jezero, che in passato ospitava un lago e un delta del fiume. Dopo che Ingenuity decollerà, il rover inizierà a concentrarsi sui suoi compiti principali: cercare segni di vita passata e raccogliere dozzine di campioni per il futuro ritorno sulla Terra.