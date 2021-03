Roma, 21 mar. (Adnkronos) – ‘L’ennesimo episodio di aggressione violenta e gratuita contro una coppia gay deve portare a una sola risposta corale della politica: l’approvazione in via definitiva della legge Zan, ora al Senato per la seconda lettura. Non c’è più tempo da perdere”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.