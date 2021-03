Omofobia: Grasso presenta istanza calendarizzazione urgente ddl Zan**

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – Su iniziativa del senatore Pietro Grasso, condivisa dai senatori Franco Mirabelli (Pd), Juliane Unterberger (Autonomie), Felicia Gaudiano (M5S) e Giuseppe Cucca (IV), è stata consegnata intorno alle ore 12 al presidente della Commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostellari (Lega), l’istanza di convocazione urgente dell’ufficio di presidenza della Commissione ai fini della calendarizzazione del ddl Zan.

‘La presente -si legge nel testo dell’istanza- è per richiedere la convocazione, quanto prima, dell’Ufficio di Presidenza della Commissione al fine di procedere ad una immediata calendarizzazione dell’AS 2005 Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, già approvato dalla Camera dei Deputati in data 4 novembre 2020 e annunciato al Senato nella seduta del 10 novembre 2020″.