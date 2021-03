Ordigni bellici nel Bolognese: domenica le operazioni di disinnesco e le evacuazioni a Casalecchio di Reno

E’ in programma domenica prossima a Casalecchio di Reno, comune alle porte di Bologna, il disinnesco di quattro bombe d’aereo (3 ordigni da 250 libbre e 1 ordigno da 100 libbre) di fabbricazione americana, risalenti alla Seconda guerra mondiale. Il comando reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore procederà al brillamento degli ordigni bellici trovati in via Zannoni nel corso delle operazioni collegate alla Nuova Porrettana. La “danger zone” sarà costituita da un’area concentrica di un raggio di 500 metri dal punto in cui sono stati ritrovati gli ordigni e, conseguentemente, verranno evacuati i residenti e vietata la circolazione veicolare e pedonale.

Programmata la sospensione della viabilità autostradale in A1 (dal casello di Casalecchio di Reno a quello di Sasso Marconi) con attivazione della viabilità alternativa sulla strada statale “Porrettana” e l’interdizione della linea ferroviaria “Bologna-Pistoia”, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle operazioni di disinnesco.

L’intervento di Casalecchio di Reno rappresenta in assoluto il primo caso di bonifica che vede la realizzazione contemporanea di quattro strutture di contenimento standardizzate per la distruzione all’interno della stessa giornata di ben quattro bombe d’aereo di grandi dimensioni.